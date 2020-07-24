Луческу покинул Украину

Мирча Луческу вернулся в Бухарест. Фото: Александр Попов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу покинул территорию Украины после подписания контракта с "бело-синими".

Специалист обсудил с руководством столичного клуба план работы, после чего улетел в Бухарест на частном самолете, сообщает meta-ratings.com.ua

Луческу вернется в Украину 29 июля. А на следующий день в Киеве румынский тренер будет представлен прессе и проведет свою первую пресс-конференцию. Затем он присоединится к команде, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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Мирча Луческу подписал контракт с киевским "Динамо" на два года. Румынский тренер 12 лет работал главным тренером "Шахтера".