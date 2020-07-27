Луческу отказался тренировать "Динамо" - СМИ

Мирча Луческу подал в отставку после 4 дней работы во главе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку.

Румынский специалист был назначен 23 июля на должность. Основной причиной такого решения Луческу стала негативная реакция фанатов "Динамо", которые не хотели видеть у руля своего любимого клуба бывшего наставника "Шахтера", сообщает румынское издание gsp.ro

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо".

Благодарен семьи Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде. - цитирует издание Луческу.

Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы. Как доказательство - переходы с "Галатасарая" в "Бешикташ" или бухарестского "Динамо" в "Рапид". Фаны этих клубов имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятиями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах.

Я не могу принять своих поклонников, которые действуют против интересов клуба. Думаю, пришло время перемен, что вызвало бы конкуренцию, энтузиазм, мотивацию, вернуло бы команду на уровень, который определяют традиции и история клуба.

Мой переход в "Динамо" не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги - последнее, что меня интересовало.

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Я хотел вернуться в футбол, в Украине, где я получал огромное удовольствие. Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футболу. Я сделал это с энтузиазмом и уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых играют за сборные.

Я хотел соревноваться, как и много лет назад, чтобы пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает".

Мирча Луческу подписал контакт с "Динамо" на два года с возможностью продления еще на сезон. В случае подтверждения отставки, румынский специалист занимал должность только 4 дня.