Луческу отказался от земляка в "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9054
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 819
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 441
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1107
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 585
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1431
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 684
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1764
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 963
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9054
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 819
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 441
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1125
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 630
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
понедельник, 19 апреля 2021 12:47

Луческу отказался от земляка в "Динамо"

  Комментировать
Луческу отказался от земляка в &quot;Динамо&quot;
Тудор Белуце провел за "Динамо" только 3 матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский легионер "Динамо" 22-летний Тудор Булуце покинет киевский клуб.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу не хочет продолжать сотрудничество со своим земляком, который находился в команде на правах аренды, сообщает Telekom Sport.

"Он был травмирован и перенес операцию. У него был перелом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу рассказал о своем будущем

Ему не повезло. Конечно, он не сыграет до конца сезона. Могу лишь только пожелать ему найти клуб, поймет его, и чтобы он понял клуб. А также оставаться здоровым.

Продолжим ли мы его? Нет. Ни в коем случае", - сказал Луческу.

Тудор Белуце был арендован "Динамо" у английского "Брайтона". Киевский клуб мог выкупить игрока за €5 млн.

В этом сезоне Белуце трижды появлялся на поле в футболке "Динамо" и провел суммарно 11 мин. без учета компенсированного времени. Румынский футболист всю вторую часть сезона пропустит из-за травмы.

В текущем сезоне "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Луческу опережает "Шахтер" на 10 очков за четыре тура до окончания чемпионата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу отказался от земляка в "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 12069
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 9054
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 8020
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 7931
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 5058
Спорт
"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд не будут играть в Суперлиге
"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд не будут играть в Суперлиге Просмотров: 54
Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне
Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне Просмотров: 144
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов Просмотров: 252
"Тоттенхэм" уволил Моуринью
"Тоттенхэм" уволил Моуринью Просмотров: 225
Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА и ФИФА
Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА и ФИФА Просмотров: 324
Больше всего комментируют
38
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
4
Мавзолей Ленина открыли после карантина
Голосов: 173
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть