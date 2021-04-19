Луческу отказался от земляка в "Динамо"

Тудор Белуце провел за "Динамо" только 3 матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский легионер "Динамо" 22-летний Тудор Булуце покинет киевский клуб.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу не хочет продолжать сотрудничество со своим земляком, который находился в команде на правах аренды, сообщает Telekom Sport.

"Он был травмирован и перенес операцию. У него был перелом.

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Ему не повезло. Конечно, он не сыграет до конца сезона. Могу лишь только пожелать ему найти клуб, поймет его, и чтобы он понял клуб. А также оставаться здоровым.

Продолжим ли мы его? Нет. Ни в коем случае", - сказал Луческу.

Тудор Белуце был арендован "Динамо" у английского "Брайтона". Киевский клуб мог выкупить игрока за €5 млн. В этом сезоне Белуце трижды появлялся на поле в футболке "Динамо" и провел суммарно 11 мин. без учета компенсированного времени. Румынский футболист всю вторую часть сезона пропустит из-за травмы. В текущем сезоне "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Луческу опережает "Шахтер" на 10 очков за четыре тура до окончания чемпионата.