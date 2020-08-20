Луческу отказался от двух легионеров "Динамо"

Ибрагим Каргбо запомнился только автоголом в матче против "Десны". Фото: ФК "Динамо" Киев

Легионеры киевского "Динамо" Бенито и Ибрагим Каргбо покинут клуб.

Наставник киевлян Мирча Луческу не видит перспектив в первой команде для этих футболистов, написал в своем телеграмм-канале журналист Артем Франков.

Оба легионеры не смогли впечатлить нового наставника "Динамо" и будут искать себе новые команды для выступлений в аренде.

Каргбо и Бенито пришли в "Динамо" благодаря агенту Дмитрию Селюку. Но так и не смогли закрепится в первой динамовской команде.

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В прошлом сезоне Бенито провел только 3 минуты за первую команду, а Каргбо сыграл в 3 матча и отметился одним автоголом.