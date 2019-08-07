Луческу опроверг информацию о своем появлении в "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг слухи о предложении возглавить "Динамо".
Об этом пишет "Трибуна"
"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду.
Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", – сказал Луческу.
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Ранее румынская пресса заявляла, что 74-летний Луческу согласился возглавить "Динамо".
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