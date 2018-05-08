Луческу ненавидел украинцев - экс-игрок "Шахтера"

Экс-игрок "Шахтера" Андрей Воробей. Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей рассказал об отношениях с Мирчей Луческу.

"У меня создавалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации - надо было четверо ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов - точно.

Как тренер он сильный, но как человек ...Тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы - я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла ", - передает слова Андрея tribuna.com.

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Бывшие футболисты сборной Украины Андрей Воробей и Андрей Воронин начали карьеру на телевидении.