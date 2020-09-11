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пятница, 11 сентября 2020 21:34

Луческу не сумел обыграть "Десну"

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Луческу не сумел обыграть &quot;Десну&quot;
Виталий Миколенко возвратился на поле во втором туре чемпионата Украины. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" под руководством Мирчи Луческу потеряло первые зачетные баллы в чемпионате. Киевляне дома не смогли обыграть черниговскую "Десну" - 0:0.

Очевидно, это наиболее скучная игра из трех, которые динамовцы провели под руководством Луческу. "Динамо" не набрало мощности, которая позволяет регулярно создавать опасность у ворот соперника. Два момента, которые могли закончиться взятием ворот, киевляне потеряли. Больше создать не дали соперники.

С возвращением травмиованных ранее Вербича и Миколенко игра "Динамо" сильнее не стала. И если вопросов к новоявленному центральному защитнику почти не возникало, то Вербич не отличаляь в креативных действиях. Бледной тенью себя предыдущего выглядел Жерсон Родригеш. Причиной является игра динамовцев в различных сборных. Обычно после такого киевляне проигрывали, а ныне Луческу достиг прогресса - ничья.

Бледной тенью себя предыдущего выглядел Жерсон Родригеш

Единственным моментом, который поставил бы под сомнение ничью была одна из последних атак первого тайма. Киевляне усилиями Кенджьоры и Де Пены дважды попали в штангу. Казалось, во втором тайме хозяева дожмут подопечных Рябоконя, но "Десна" больше таких пожаров в своем штрафной в площадке не допускала.

Черниговцам перед дебютом в еврокубках желательно посмотреть последние минуты игры с "Динамо". Обычно европейские клубы наказывают за игру на отбой на последних минутах матча. И в следующий раз клуба из Чернигова может не повезти.

У киевлян стало гораздо меньше проблем в обороне по сравнению с временами предшественников. Однако атака оставляет желать лучшего. Владислав Супряга отлично чувствует себя в быстрых контратаках, но ничего не может сделать в позиционной игре.

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Следующий матч "Динамо" сыграет во вторник, 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против голландского АЗ Алкмар в Киеве.

Автор: Юрий Стригун
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