Луческу не согласовывал с Ахметовым работу в "Динамо"

Ринат Ахметов и Мирча Луческу работали вместе 12 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Главным тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не согласовывал работу в "Динамо" с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Для "горняков" назначение Луческу тренером "Динамо" стало новостью, рассказал один из руководителей клуба Борис Колесников.

"Футбольные болельщики сейчас пишут о том, что Луческу согласовывал работу в "Динамо" с "Шахтером", что Мирча все согласовал с Ринатом Ахметовым. Я знаю Рината 38 лет - больше, чем все остальные футбольные люди, вместе взятые. Мирча ни с кем ничего не согласовывал и в "Шахтер" по этому поводу не обращался. Для нас это стало такой же новостью, как и для всех", - сказал вице-президент донецкого клуба Борис Колесников в комментарии "НВ"

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Мирча Луческу подписал контакт с "Динамо" на два года. До этого с 2004 по 2016 годы работал в "Шахтере". СМИ сообщали, что перед подписанием контракта с "Динамо" Луческу беседовал с владельцем "Шахтера".