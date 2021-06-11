Луческу назвал задачу-минимум для сборной Украины на Евро

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Мирча Луческу считает, что сборная Украины способна выйти из группы на Евро-2020/21.

Румынский тренер поделился ожиданиям от выступления команды Андрея Шевченко на европейском первенстве, сообщает Telekomsport.ro.

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"В сборной Украины очень хорошая команда. В настоящее время многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы", - сказал румын.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня до 11 июля. В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4: 0.