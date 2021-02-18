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четверг, 18 февраля 2021 19:58

Луческу назвал виновника потери победы над "Брюгге"

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Луческу назвал виновника потери победы над &quot;Брюгге&quot;
Георгий Бущан неудачно сыграл во время углового. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает. что вратарь Георгий Бущан мог сыграть лучше в случае с пропущенным голом.

Бущан неудачно сыграл на выходе во время углового, что привело к забитому мячу "Брюгге".

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"Задача на матч было не пропустить, к сожалению, не смогли его выполнить. Соперник хорошо подготовился. Считаю, что игра была равной.

Пропустили после ошибки. "Брюгге" не создал много моментов, мы неудачно сыграли при подаче с углового. Неудачно сыграл голкипер, я просил Бущана забирать такие подачи. Мы пропускали похож мяч во время контрольного матча на сборах ", - сказал Луческу в эфире телеканала "Футбол".

"Динамо" разошлось с "Брюгге" ничьей - 1: 1. Ответный матч состоится 25 февраля.

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Дата
18
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