Луческу назвал виновника потери победы над "Брюгге"

Георгий Бущан неудачно сыграл во время углового. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает. что вратарь Георгий Бущан мог сыграть лучше в случае с пропущенным голом.

Бущан неудачно сыграл на выходе во время углового, что привело к забитому мячу "Брюгге".

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"Задача на матч было не пропустить, к сожалению, не смогли его выполнить. Соперник хорошо подготовился. Считаю, что игра была равной.

Пропустили после ошибки. "Брюгге" не создал много моментов, мы неудачно сыграли при подаче с углового. Неудачно сыграл голкипер, я просил Бущана забирать такие подачи. Мы пропускали похож мяч во время контрольного матча на сборах ", - сказал Луческу в эфире телеканала "Футбол".