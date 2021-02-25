Луческу назвал секрет успеха в матче против "Брюгге"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что стандартные положения и игра на 2-м этаже станут решающими в ответном матче против "Брюгге".

Луческу рассказал о подготовке своей команды к матчу 1/16 Лиги Европы, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Брюгге" я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то безусловно будет еще больше мотивации, интереса и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, на мой взгляд, будет даже выше, чем у основных футболистов.

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В Киеве была равная игра - мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на 2-м этаже, при стандартах. Думаю, это будет основным и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте", - сказал Луческу.

В 1-м матче "Динамо" и "Брюгге" разошлись ничьей - 1:1. В Бельгии команды сыграют 25 февраля. Начало матча в 22:00.