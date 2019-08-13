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вторник, 13 августа 2019 09:33

Луческу может возглавить российский клуб

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Луческу может возглавить российский клуб
После увольнения из сборной Турции Луческу находится без работы

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу может стать тренером московского "Динамо".

Перед матчем между "Шахтером" и "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины румынские СМИ распространили информацию, что Мирча Луческу может возглавить киевскую команду.

Оказалось, что медиа перепутали киевское и московское "Динамо". На самом деле Луческу - претендент №1 на пост наставника российского "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". В этой команде выступает бывший подопечный Луческу защитник Иван Ордец.

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Мирча Луческу уже работал в России. В сезоне 2016-2017-х он возглавлял "Зенит".

https://football24.ua
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13
августа

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