Луческу из-за болезни пропустит матч против "Фенербахче"

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу пропустит товарищеский матч против "Фенербахче".

Румынский тренер не полетел в Турцию из-за простуды, докладывает Мeta-ratings.

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Из-за болезни Луческу смотрел поединок против "Вереса" из VIP-ложи. Врачи рекомендуют тренеру избегать интенсивной работы и дать себя дополнительное время на отдых.

Занятия проводит ассистент наставника Эмиль Карас. Молдавский тренер будет руководить командой в Стамбуле.

Спарринг "Динамо" и "Фенербахче" Состоится 4 августа, начало в 19:00. Во втором туре УПЛ "Динамо" разгромило "Верес" - 4:0. Следующий матч в рамках УПЛ запланирован на 8 августа - "бело-синие" будут гостить в "Зари".