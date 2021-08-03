Луческу из-за болезни пропустит матч против "Фенербахче"

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу пропустит товарищеский матч против "Фенербахче".
Румынский тренер не полетел в Турцию из-за простуды, докладывает Мeta-ratings.
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Из-за болезни Луческу смотрел поединок против "Вереса" из VIP-ложи. Врачи рекомендуют тренеру избегать интенсивной работы и дать себя дополнительное время на отдых.
Занятия проводит ассистент наставника Эмиль Карас. Молдавский тренер будет руководить командой в Стамбуле.
Спарринг "Динамо" и "Фенербахче" Состоится 4 августа, начало в 19:00.
Во втором туре УПЛ "Динамо" разгромило "Верес" - 4:0.
Следующий матч в рамках УПЛ запланирован на 8 августа - "бело-синие" будут гостить в "Зари".
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