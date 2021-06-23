Луческу хочет подписать лидера "Зари" за €1.5 млн

Греческий ПАОК близок к трансферу лидера "Зари" 24-летнего Владислава Кочернига.

Наставник греков Разван Луческу( сын тренера "Динамо" Мирчи Луческу -Gazeta.ua) заинтересован в услугах украинца, сообщает Zoryafc.com.

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ПАОК готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте игрока, в размере €1.5 млн.

Новичок Серии А "Венеция" также рассматривает трансфер Кочергина во время летнего трансферного окна.

Контракт Владислава с луганским клубом действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2.5 млн.

В прошлом сезоне Владислав Кочергин провел 33 поединка в составе "Зари", записав в свой актив девять голов и четыре ассиста

."Заря" заняла третье место и будет играть в квалификации Лиги Европы. ПАОК фиінишировал вторым в чемпионате Греции.