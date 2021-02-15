"Заря" отказалась продавать своего лидера в Бельгию

Кочергиным интересовалось и киевское "Динамо". Фото "Заря"

"Заря" получала предложение по полузащитнику Владиславу Кочергину от бельгийского клуба, но луганчан не устроила сумма предложения, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Об этом ему в личном разговоре рассказал президент "Зари" Евгений Геллер.

Ранее была информация, что скауты из серии А просматривали хавбека в одном из спаррингов.

Кочергина признали лучшим игроком "Зари" в 2020-м.

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Контракт хавбека с луганским клубом действует до конца июня 2022 года.