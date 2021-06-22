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вторник, 22 июня 2021 10:06

Луческу объяснил, почему Украина проиграла Австрии

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Луческу объяснил, почему Украина проиграла Австрии
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что Украина проиграла на Евро Австрии, потому что недооценила соперника и играла на ничью.

После поражения австрийцам команда Андрея Шевченко рискует покинуть Евро.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью.

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Игроки были слишком расслаблены и несерьезные при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.

Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня - в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче", - сказал Луческу в комментарии Аs.ro.

Нидерланды выиграли нашу группу. Команда Франка де Бура набрала девять очков. Австрия с двумя победами стала второй. Украина получила только одну победу и занимает третье место. Северная Македония очков так и не набрала.

Теперь судьба сборной Украины зависит от других команд. Национальной команде нужно попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

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