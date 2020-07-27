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Луческу должен был прийти в "Динамо" 16 лет назад - Федорчук

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Луческу должен был прийти в &quot;Динамо&quot; 16 лет назад - Федорчук
Мирча Луческу станет самым старым тренером в мире. Фото Рейтер

Бывший тренер симферопольской "Таврии" 59-летний Олег Федорчук прокомментировал назначение Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо".

- Причиной увольнения Михайличенко стало очевидное: президент "Динамо" не увидел прогресса в игре своей команды. К тому же не было даже намека, что в ближайшее время улучшится качество игры. В этой ситуации он решил позвать опытного Луческу. Между ним и Михайличенко самом деле много общего. Оба имели успехи, оба в свои последние сезоны потерпели неудачи и оба имели длительные паузы в работе.

Со стороны Суркиса это скорее психологический ход, призванный встряхнуть команду, придать ей новый импульс. Мол, болельщики говорят, что мы ищем только динамовских тренеров, так называемых "динамовских сердец"? Вот вам авторитетный специалист другого плана и даже из противоположного лагеря. Лучшее ли это решение? Покажет время.

По моему мнению, "Динамо" не нужен 75-летний Мирча Луческу. Очевидно, что его лучшие времена уже позади. "Динамо" нужен был 59-летний Луческу времен, когда он только пришел в "Шахтер". Что тогда он имел за плечами? Работу с маленькими итальянскими клубами, несколько месяцев в "Интернационале" и несколько чемпионских титулов в Турции. По сути, "Шахтер" стал высшей точкой в ​​тренерской карьере румынского специалиста. Это был его пик, его вершина. Далее последовал вполне прогнозируемый спад. Был неудачный опыт работы со сборной Турции. И полный провал в питерском "Зените". Игра российской команды того периода производила удручающее впечатление.

Со стороны Суркиса это скорее психологический ход, призванный встряхнуть команду, придать ей новый импульс

Даже возраст тренера в этом плане не является определяющим. В конце концов, наставник "Ювентуса" 61-летний Маурицио Сарре тоже довольно возрастным тренером. Однако он поздно начал тренировать и имеет еще большой запас мотивации. Луческу всю жизнь в футболе. Он является третьим тренером в мире по количеству выигранных трофеев. То есть, он выигрывал очень много. Вопрос есть ли у него необходимый запас мотивации? Готов ли он искать новое в своей тренерской профессии? Готов прогрессировать? Я не знаю. Боюсь, что такого запаса нет.

Однако вполне возможно, что я ошибаюсь. Помню, в свое время я был одним из крупнейших оппонентов назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной Украины. И еще несколько лет после назначения продолжал его критиковать. Сейчас я снимаю шляпу перед Андреем Николаевичем. Кто знает, возможно, я ошибаюсь и Мирча Луческу убедит меня в том, что именно он сегодня является лучшей кандидатурой на пост тренера "Динамо".

И, наконец, я бы хотел призвать угомонитися скептиков. Человека уже назначен на должность. Фактически, он уже сидит за столом на именинах И выгонять его в такой ситуации - абсурд. Надо создать нормальный психологический фон. Иначе, в случае неудачи, Луческу скажет, что ему не дали возможность поработать.

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Мирча Луческу приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Динамо" 30 июля. Его контракт заключен на два года. Официальная зарплата - 1,2 миллиона долларов в год.

Автор: Юрий Стригун
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