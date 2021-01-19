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вторник, 19 января 2021 10:11

Луческу дал совет Месси, стоит ли ему покидать "Барселону"

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Луческу дал совет Месси, стоит ли ему покидать &quot;Барселону&quot;
Лионель Месси и Мирча Луческу пообщались после матча. Фото: Barça Worldwide

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси должен покинуть каталонский клуб.

По словам румынского наставника, Месси достается много критики за плохих результатов "Барселоны".

"Все неудачи "Барселоны" взваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить.

То же самое было с Ласло Болони в начале 1980-х. Любая неудача команды давила на него. Я нуждался в нем в сборной, поэтому уговорил перейти в другой клуб.

Не думаю, что Месси станет уничтожать тренеров команды. Все понимают, что он особенный. Что, если бы я решился с ним поработать? Вы знаете, что капризные футболисты, большие таланты всегда были для меня проблемой", - сказал Луческу в комментарии Il Luce.

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Летом 2020-го года Лионель Месси хотел покинуть "Барселону" за плохих результатов команды, но не смог договориться с руководством клуба о расторжении контракта.

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