Луческу будет работать в "Динамо" до 78 лет

Луческу будет работать в Киеве еще 2 года. Фото: Reuters

"Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис договорился с тренером о продлении сотрудничества во время совместной поездки на финалы ЛЧ и ЛЕ.

В 2020-м румынский специалист подписал с киевским клубом контракт по системе "2+1".

В первом же сезоне тренер привел киевлян к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Под его руководством команда одержала 28 побед в 43 матчах, восемь раз сыграла вничью и семь раз уступила.

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29 июля 2023 года Луческу исполнится 78 лет. Ранее появилась информация о том, что со следующего года главным тренером "Динамо" будет Сергей Ребров. Специалист трижды выигрывал из "Ференцварошем" титул чемпиона Венгрии.