Луческу близок к тому, чтобы возглавить известный российский клуб

Мирча Луческу имеет опыт работы в российском чемпионате. Фото: рейтер

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу близок к тому, чтобы возглавить московское "Динамо". Агент румынского специалиста Аркадий Запорожану подтвердил переговоры.

Об этом пишет "Футбол 24".

"У нас был контакт с руководителями" Динамо "Москва, но пока контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится ", - цитирует Запорожану издание. .

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74-летний румынский тренер Мирча Лучекску работал 12 лет главным тренером "Шахтера". С донецкой командой выиграл 8 раз чемпионат Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.