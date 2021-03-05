Луческу благодаря "Динамо" хочет спасти родную команду от банкротства

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет помочь улучшить финансовое становления своей родной команды "Динамо" Бухарест.

Румынский тренер организовал товарищеский матч между командами, сообщает digisport.

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Игра состоится 27 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве. В это время будет окно на матчи сборных. Деньги от продажи билетов пойдут на счет румынского клуба.

"Динамо" Бухарест из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон. Команда имеет большие финансовые проблемы.

Мирча Луческу начал свои профессиональные выступления в "Динамо" Бухарест в 1967 году. Всего за команду провел 14 сезонов. В качестве тренера работал с "Динамо" 5 лет.

23 июля 2020 Мирча Луческу возглавил "Динамо". Румынский тренер подписал контракт на 2 года с возможностью продления сотрудничества еще не сезон. После 16 туров УПЛ киевляне лидируют в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 4 очка.