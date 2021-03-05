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пятница, 05 марта 2021 10:19

Луческу благодаря "Динамо" хочет спасти родную команду от банкротства

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Луческу благодаря &quot;Динамо&quot; хочет спасти родную команду от банкротства
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет помочь улучшить финансовое становления своей родной команды "Динамо" Бухарест.

Румынский тренер организовал товарищеский матч между командами, сообщает digisport.

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Игра состоится 27 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве. В это время будет окно на матчи сборных. Деньги от продажи билетов пойдут на счет румынского клуба.

"Динамо" Бухарест из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон. Команда имеет большие финансовые проблемы.

Мирча Луческу начал свои профессиональные выступления в "Динамо" Бухарест в 1967 году. Всего за команду провел 14 сезонов. В качестве тренера работал с "Динамо" 5 лет.

23 июля 2020 Мирча Луческу возглавил "Динамо". Румынский тренер подписал контракт на 2 года с возможностью продления сотрудничества еще не сезон. После 16 туров УПЛ киевляне лидируют в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 4 очка.

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