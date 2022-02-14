"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было

В ночь на понедельник, 14 февраля, в США состоялся один из самых главных матчей года - поединок за Супербоул LVI по американскому футболу.

В решающем матче нынешнего сезона Национальной футбольной лиги сошлись "Цинциннати Бенгалз" и "Лос-Анджелес Рэмз".

"Рэмз" до этого противостояния последний раз выигрывали Супербоул в 2000 году, хотя были в финале 2019-го. "Бенгалз" в последний раз играли в решающем матче в 1989 году.

На двоих эти команды до сегодня одержали только одну победу в поединке за Супербоул.

В перерыве матча выступали такие звезды, как Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem и другие.

За две минуты до конца встречи со счетом 20:16 вели "Цинциннати Бенгалз", однако "Рэмз" вырвали победу и во второй раз в истории завоевали титул сильнейшей команды НФЛ.

Итоговый счет - 23:20.

Фото: NFL

Супербоул – финальная игра сезона профессионального американского футбола. Супербоул является одним из самых популярных спортивных событий в мире, уступает только финалу Лиги чемпионов по футболу. На эту игру приходят все американские звезды.