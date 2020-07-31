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пятница, 31 июля 2020 09:41

Лопес не хочет драться против Ломаченко - СМИ

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Лопес не хочет драться против Ломаченко - СМИ
Теофимо Лопеса не устраивает гонорар за бой. Фото: BoxingScene

Американский боксер Теофимо Лопес не хочет драться с украинцем Василием Ломаченко.

Лопеса не устраивает размер гонорара, который ему предложили за бой против Ломаченко.

"Ему предложили 1,2 миллиона долларов за титульный поединок с Ломаченко 3 октября. Он хочет намного больше, их бой оказался под угрозой срыва.

Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 миллиона долларов.

До ориентировочной даты боя осталось чуть более 60 дней, наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Можно ли спасти этот бой?" - пишет американский журналист Майк Коппинджер в Twitter.

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Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 3 октября. На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона в легком весе.

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Дата
31
июля

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