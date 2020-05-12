Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

12 мая 2018 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, Василий Ломаченко нокаутом в десятом раунде победил венесуэльца Хорхе Линареса и отобрал у него титул WBA в легком весе.

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Украинец рекордно быстро стал чемпионом мира в третьей весовой категории - за 12 поединков. Предыдущий рекордсмен, японец Казуто Иока в апреля 2015 года году выиграл титул в третьей категории в восемнадцатом поединка. Ломаченко также стал первым в истории украинским боксером - чемпионом мира в трех весовых категориях.

Бой сложился очень непросто для Ломаченко в новой весовой категории против очень серьезного соперника. В шестом раунде он даже побывал в нокдауне - пропустил короткий прямой навстречу в голову. Но собрался, начал действовать более осторожно и таки дожал чемпиона.

В шестом раунде Ломаченко даже побывал в нокдауне - пропустил короткий прямой навстречу в голову

Ломаченко победил значительно более крупного соперника, несмотря на травму - во втором раунде боя он повредил правое плечо. Травма оказалась серьезной - в конце месяца украинец перенес операцию.

Ломаченко во время боя с Линаресом во второй раз побывал в нокдауне. Впервые это произошло еще во время его выступлений в любительском боксе - на Международном турнире памяти Семена Трестина в Одессе в 2007 году. В первом раунде финального боя в весовой категории до 57 кг его отправил на настил ринга россиянин Владимир Родионов. Месть Ломаченко была жесткой - сначала он отправил соперника в нокдаун, после чего пошел на добивание и секундант соперника во втором раунде выбросил белое полотенце.

Ломаченко после победы над Линаресом поднялся с третьего на второе место в рейтинге американского журнала The Ring. На вершине остался казахстанец Геннадий Головкин. В сентябре того же года Ломаченко первым среди украинцев возглавил этот престижный рейтинг.