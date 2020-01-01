Ломаченко встретится з Лопесом или в США, или в Саудовской Аравии

Теофимо Лопес пчти год насмехался с Ломаченко, придумывая ему различные клички

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) кроме Нью-Йорка хотят провести и в Саудовской Аравии. Поединок состоится весной 2020-го года:

"Ломаченко встретится с Лопесом – это решено. Сейчас вопрос лишь в месте проведения боя. У нас есть предложения от Madison Square Garden в Нью-Йорке и Barclays в Бруклине. Также заявку подала Саудовская Аравия. Об этом пишет xsport.ua

Бой состоится в апреле, в худшем случае в мае, сразу после Рамадана (в 2020-м году с 23-го апреля по 22-е мая – прим XSPORT.ua), если мы проведем файт в Саудовской Аравии".

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В декабре Лопес выиграл титул чемпиона в версии ИБФ, победив Нью-Йорке Ричарда Комми из Ганы. Василий Лопаченко является чемпионом в трех версиях.