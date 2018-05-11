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пятница, 11 мая 2018 16:11

Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях

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Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях
Ломаченко завершает подготовку к важному бою. Фото: Las Vegas Review-Journal

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) провел церемонию битвы взглядов с чемпионом WBA в легком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

Бойцы будут выявлять сильнейшего в поединке, организованном промоутерами Бобом Арумом (Top Rank Promotions) и Оскаром де ла Хойей (Golden Boy Promotions).

Для украинца это будет дебютный поединок в легком весе.

Смотрите видео битвы взглядов:

Ломаченко также рассказал о некоторых опасениях по поводу смены веса.

"Мне предстоит впервые в карьере боксировать в легком весе. Не знаю, как я буду себя там чувствовать. Мой идеальный боевой вес, идеальная для меня весовая категория - вторая полулегкая (до 59 кг).

Что мотивирует? Большие вызовы. Именитые соперники. И желание побеждать, побеждать, побеждать. Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на промежуточные бои. Поэтому меня интересуют только самые опасные соперники. Понимаю, что я поздно перешел в профи. Поэтому стараюсь сделать все, что успею. И сделать это ярко", - рассказал Ломаченко.

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Бой Ломаченко против Линареса состоится 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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