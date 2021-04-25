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воскресенье, 25 апреля 2021 15:09

Ломаченко возвращается на ринг. Назвали мест, дату и соперника

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Ломаченко возвращается на ринг. Назвали мест, дату и соперника
Василий Ломаченко проиграл свой последний бой. Фото: Reuters

Стала известна дата поединка между бывшим чемпионом мира в легком весе Украинский Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани.

По информации ESPN, бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США). На своей странице в Instagram Ломаченко подтвердил это, выложив постер, где он изображен вместе с будущим соперником.

"Что вы об этом думаете?", - гласит подпись внизу.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение.

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В октябре 2020 Василий потерял чемпионские пояса, которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Он уступил Лопесу единогласным решением судей. Все предложения о реванше американец отверг.

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25
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