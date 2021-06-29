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вторник, 29 июня 2021 15:22

Ломаченко верит в победу Усика над Джошуа

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Ломаченко верит в победу Усика над Джошуа
Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото: Instagram Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко считает, что Александр Усик может победить чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Преимущество Усика над британцем будет в скорости, считает Ломаченко.

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"У Усика большой шанс на победу, но это не будет легко. Джошуа тоже понимает, что ему нужно делать на ринге. Энтони разбирается в боксе, у него есть опыт. Это будет неимоверно интересный бой.

Джошуа больше, но Усик гораздо быстрее", - сказал Ломаченко в комментарии Skysportsboxing.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой Усика и Джошуа состоится 25 сентября. Бой может пройти на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
В последнем своем поединке Усик победил британца Дерека Чисора решением судей.

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Дата
29
июня

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