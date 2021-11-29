Ломаченко сможет вернуть потерянные пояса? Камбосос назвал своего следующего соперника

Джордж Комбосос победил Тефоимо Лопеса раздельным решением судей. Фото: MatchroomBoxing

Абсолютный чемпион мира легком весе Джордж Камбосос не планирует проводить поединок с украинцем Василием Ломаченко.

Австралийский боксер хочет провести еще одно сражение против Теофимо Лопеса.

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"Я верил в себя. Никто не верил, но я работал и верил в свои силы. Тео немного впал в иллюзии с заявлениями о победе. Я выиграл чисто.

У нас была реальная война. И я готов сделать это снова. Давай организуем второе сражение, но уже в Австралии. Давай сделаем это снова", - сказал Камбосос в комментарии Boxingnews 24.

Джордж Камбосос победил Теофимо Лопесом раздельным решением судей и стал основным чемпионом мира по боксу в легком весе. У американца нет пункта в контракте о проведении реванша. Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в октябре 2020 года и потерял три чемпионских пояса. Следующим соперником украинца будет Ричард Комми.