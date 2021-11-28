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воскресенье, 28 ноября 2021 12:38

Ход Ломаченко. Лопес проиграл все титулы

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Ход Ломаченко. Лопес проиграл все титулы
Лопес потерпел первое поражение. Фото: DAZN, Matchroom

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся поединок между 24-летним американским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопесом (16–0, 12 КО) и 28-летним претендентом на титул IBF из Австралии Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО).

Бой завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.

В предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.

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Изначально планировалось, что поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после этого он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Теофимо Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату оказалось невозможно. Его перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

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