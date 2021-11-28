Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко

 
Ексклюзивы
1/5
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2016
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 315
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 1881
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2754
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 873
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1 Просмотров: 1233
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1 Просмотров: 549
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1953
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 1080
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
1 Просмотров: 4041
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
Бразилец "задушил" одиозного россиянина в первом раунде
Бразилец "задушил" одиозного россиянина в первом раунде
Ход Ломаченко. Лопес проиграл все титулы
Ход Ломаченко. Лопес проиграл все титулы
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 738
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2961
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3717
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4833
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1575
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 423
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
воскресенье, 28 ноября 2021 20:47

Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко

  Комментировать
 

Американец Теофимо Лопес ни разу не смог защитить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, которое завоевал в своем предыдущем поединке – 17 октября 2020-го. Тогда на MGM Grand в Лас-Вегасе, США он победил в объединительном поединке украинского боксера Василия Ломаченко. Минувшей ночью на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США Лопес потерял все пояса (WBA Super, IBF, WBO, WBC Franchise и журнала The Ring), проиграв разделенным судейским решением австралийцу Джорджу Камбососу-младшему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лопес будет избегать повторного боя против Ломаченко

Лопес вышел на бой слишком самоуверенным. Кажется, только после восьмого раунда на его лице, залитом кровью, начала исчезать улыбка. Чемпион со стартовых секунд набросился на обязательного претендента по версии IBF, пытаясь "забыковать" его. Не вышло. Камбосос выдержал стартовый напор соперника и в конце раунда точным оверхендом отправил американца в нокдаун. Решающими стали раунды с четвертого до седьмого, которые откровенно проспал чемпион. Он действовал предсказуемо и без вымысла. Камбосос постоянно опережал его и проводил свои результативные атаки. Особенно "заходили" его оверхенды справа и сдвоенные левые боковые. Австралиец лучше двигался и ощущал дистанцию. Лишь с восьмого раунда Лопес принялся за работу и завладел инициативой. В десятом он отправил Камбососа в нокдаун правым в висок. Но добить соперника не хватило сил. 11-й раунд записал в свою пользу Камбосос, а финальный, 12-й, вырвал Лопес. Очень конкурентное сражение, в котором судейское решение разделилось. В итоге – 115:111, 113:114 и 115:112 в пользу нового чемпиона мира Камбососа.

И этой победе, возможно, больше всего радуется Василий Ломаченко. Команда Лопеса наотрез отказывалась давать матч-реванш украинцу, мотивируя тем, что тот не внес в контракт на их бой опцию о реванше. С Камбососом, возможно, договориться будет проще. Недавно он сам заявлял, что в случае победы над Лопесом даст бой Ломаченко.

Камбосос-младший заявлял, что в случае победы над Лопесом даст бой Ломаченко

Но сначала Ломе нужно пройти бывшего чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми из Ганы. Бой запланирован на 11 декабря в Нью-Йорке, США. Впрочем, конкурентов у Ломы на бой с новым "абсолютом" хватает. Уже бросили вызов Камбососу чемпион WBC в легком весе американец Дэвин Хейни, чемпион WBO во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон, бывший "временный" чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия. А Теофимо Лопес переходит в первый полусредний вес. Возможно, его не самая лучшая функциональная форма в бою с Камбососом связана с трудностями при сгонке веса перед боем.

24-летний Лопес потерпел первое поражение на профи-ринге при 16-ти победах (12 нокаутов). 28-летний Камбосос продолжает быть непобежденным в 20 боях, 10 из которых выиграл досрочно.

Автор: Василий Танкевич
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Беглец-принц забыл в порту 14 повозок с сокровищами

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 13105
Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину
Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину Просмотров: 6021
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
 Просмотров: 5940
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 5130
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
4
 Просмотров: 4690
Спорт
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
 Просмотров: 99
Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных
Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных Просмотров: 261
Швед обогнал норвежцев в биатлонной гонке
Швед обогнал норвежцев в биатлонной гонке Просмотров: 225
"Шахтер" Де Дзерби снова провел слабый матч
"Шахтер" Де Дзерби снова провел слабый матч
 Просмотров: 387
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
7
Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине
5
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
3
Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
3
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
Голосов: 639
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть