Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко

Американец Теофимо Лопес ни разу не смог защитить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, которое завоевал в своем предыдущем поединке – 17 октября 2020-го. Тогда на MGM Grand в Лас-Вегасе, США он победил в объединительном поединке украинского боксера Василия Ломаченко. Минувшей ночью на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США Лопес потерял все пояса (WBA Super, IBF, WBO, WBC Franchise и журнала The Ring), проиграв разделенным судейским решением австралийцу Джорджу Камбососу-младшему.

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Лопес вышел на бой слишком самоуверенным. Кажется, только после восьмого раунда на его лице, залитом кровью, начала исчезать улыбка. Чемпион со стартовых секунд набросился на обязательного претендента по версии IBF, пытаясь "забыковать" его. Не вышло. Камбосос выдержал стартовый напор соперника и в конце раунда точным оверхендом отправил американца в нокдаун. Решающими стали раунды с четвертого до седьмого, которые откровенно проспал чемпион. Он действовал предсказуемо и без вымысла. Камбосос постоянно опережал его и проводил свои результативные атаки. Особенно "заходили" его оверхенды справа и сдвоенные левые боковые. Австралиец лучше двигался и ощущал дистанцию. Лишь с восьмого раунда Лопес принялся за работу и завладел инициативой. В десятом он отправил Камбососа в нокдаун правым в висок. Но добить соперника не хватило сил. 11-й раунд записал в свою пользу Камбосос, а финальный, 12-й, вырвал Лопес. Очень конкурентное сражение, в котором судейское решение разделилось. В итоге – 115:111, 113:114 и 115:112 в пользу нового чемпиона мира Камбососа.

И этой победе, возможно, больше всего радуется Василий Ломаченко. Команда Лопеса наотрез отказывалась давать матч-реванш украинцу, мотивируя тем, что тот не внес в контракт на их бой опцию о реванше. С Камбососом, возможно, договориться будет проще. Недавно он сам заявлял, что в случае победы над Лопесом даст бой Ломаченко.

Камбосос-младший заявлял, что в случае победы над Лопесом даст бой Ломаченко

Но сначала Ломе нужно пройти бывшего чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми из Ганы. Бой запланирован на 11 декабря в Нью-Йорке, США. Впрочем, конкурентов у Ломы на бой с новым "абсолютом" хватает. Уже бросили вызов Камбососу чемпион WBC в легком весе американец Дэвин Хейни, чемпион WBO во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон, бывший "временный" чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия. А Теофимо Лопес переходит в первый полусредний вес. Возможно, его не самая лучшая функциональная форма в бою с Камбососом связана с трудностями при сгонке веса перед боем.

24-летний Лопес потерпел первое поражение на профи-ринге при 16-ти победах (12 нокаутов). 28-летний Камбосос продолжает быть непобежденным в 20 боях, 10 из которых выиграл досрочно.