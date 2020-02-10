Ломаченко рассказал о цели в боксе

Василий Ломаченко осталось выиграть один бой, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. Фото: рейтер

Чемпион мира по трем версиям (WBA, WBO и WBC) украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своих целях в боксе.

"У меня есть цель, есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне этот шанс предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел, этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду", - заявил Ломаченко в интервью ютуб-каналу Schaible 1997.

Следующим соперником Ломаченко будет американец Теофимо Лопес. Ориентировочно, боксеры выйдут на ринг весной 2020 года. Победа сделает украинца абсолютным чемпионом мира.

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Василий Ломаченко последний раз выходил в ринг 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.