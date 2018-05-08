Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом

Фото: Facebook

Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прилетел в Нью-Йорк на бой против Хорхе Линареса.

Об этом сообщил боксер на своей странице в Facebook.

Уже в воскресенье состоится бой против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Бой Ломаченко - Линарес состоится 13 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden. Начало в 03:00 по киевскому времени.

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Ломаченко может получить сразу 3 чемпионских пояса за одну победу нал Линаресом.