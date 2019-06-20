Ломаченко потеряет шанс заработать рекордный гонорар из-за переноса боя

Василий Ломаченко вместо Великобритании будет боксировать против своего соперника в США

Судьба объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом может решиться завтра на торгах Всемирного боксерского совета (WBC).

Первоначально планировалось, что поединок состоится в Лондоне 31 августа на 20-тысячной арене "О2". Но более чем месячные переговоры относительно условий проведения поединка привели к неожиданным результатам.

"Нам не удалось договориться с представляющей интересы украинца компанией Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначены торги. Бой, вероятней всего, состоится в США" — отметил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

По информации Sport Arena, за бой в Лондоне украинец заработал бы $4 млн и это был бы рекордный гонорар в его профессиональной боксерской карьере. Если поединок пройдет в США, гонорар Ломаченко составит около $3 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер защитил чемпионский титул WBA

Напомним, что торги объявляются только в том случае, если команды боксеров не могут договориться между собой о финансовых условиях проведения боксерского шоу. Во время аукциона побеждает та заявка, которая обеспечивает наибольший призовой фонд боя. В торгах может участвовать любая компания.