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пятница, 18 декабря 2020 10:04

Ломаченко обвинил судей в поражении от Лопеса

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Ломаченко обвинил судей в поражении от Лопеса
Василий Ломаченко потерял 3 чемпионские пояса. Фото: boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал работу судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса.

По их мнению, Ломаченко судьи поединка действовали против него.

"Я отдаю себе второй раунд. Первый раунд - его, третий - его, четвертый - его, пятый - его, шестой - под вопросом, но пусть будет его. Причем, все эти раунды я отдаю ему с предвзятым отношением к себе.

Если я буду рассматривать эти раунды как в боксе, по правилам, то, может быть, это будут другие записки. Но, допустим, если возьмем так, то это пять раундов в первой половине его, один - мой.

Берем вторую половину. Я отдаю 7,8,9,10 и 11 - себе, 12 - отдаю ему. И того мы имеем 6: 6. И того мы имеем ничью. А если мы имеем ничью, то смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу: 10, 11, 12 раунда. Если поединок проходит в равных условиях, то берем чемпионские раунды.

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10 и 11 раунды выиграл я. 12 - он. 2:1.

Шесть раундов его и шесть раундов мои последние. Уже мы поединок делим на его раунда и мои раунда. Первая половина и вторая половина. Ну как смотреть?

И даже Возьмем в качестве судьи отдали. Даже если бы я в первой половине, с его 6 раундов взял три раунда, еще три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. А о чем это говорит? Это не о предвзятости говорит, а о заряженность. Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно, как то честно. Там не пахло этим.

Я не знаю, что это была за игра и чья это была игра, но я точно знаю, что это была чья-то игра. Конечно ", - сказал Ломаченко в интервью ютуб-каналу LOMUS official.

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил ВасилияЛомаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

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