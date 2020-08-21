Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

12 августа 2012 года на Олимпийских играх в Лондоне Василий Ломаченко стал первым и единственным в истории украинского бокса двукратным олимпийским чемпионом. А 21 августа более полутысячи жителей Белгород-Днестровского Одесской области пришли в Аккерманскую крепость, чтобы поздравить знаменитого земляка.

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Во время встречи Василий и его отец и тренер Анатолий Ломаченко посадили на территории крепости 2 дуба, заложив олимпийскую аллею. Почтить чемпиона пришли олимпийский чемпион 1972 по пулевой стрельбе Яков Железняк, президент Национальной Лиги профессионального бокса Михаил Завьялов, мэр Белгород-Днестровского Игорь Нановский.

Василий Ломаченко в разговоре с журналистами признался, что победить в Лондоне ему помогла специальная система тренировок, разработанная его отцом. Особое внимание Анатолий Николаевич уделяет общефизической подготовке, в частности, перед важными соревнованиями заставляет сына переплывать Днестровский лиман. И это независимо от погодных условий и температуры воды.

Василий Ломаченко заявил, что собирается покинуть любительский бокс и стать профессиональным боксером - как братья Кличко

Также Василий Ломаченко заявил, что собирается покинуть любительский бокс и стать профессиональным боксером - как братья Кличко. Но окончательного решения в то время он еще не принял.

В первой половине 2013 года Василий Ломаченко выступал в составе команды "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса. Наша команда стала вице-чемпионом 3-го сезона WSB. Дебют Ломаченко среди профессионалов состоялся 12 октября 2013-го. Василий является единственным украинском - чемпионом мира в трех весовых категориях.