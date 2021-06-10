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четверг, 10 июня 2021 17:57

Ломаченко объяснил, почему не будет просить Лопеса о реванше

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Ломаченко объяснил, почему не будет просить Лопеса о реванше
Сейчас Василий Ломаченко готовится к своему следующему бою в США. Фото: Вoxingscene.com

Бывший чемпион мира в легком весе 34-летний Василий Ломаченко не собирается просить Теофимо Лопеса о реванше.

Ломаченко считает, что американец будет избегать поединка, потому что проигрывает в нем.

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что этот бой был близок. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес.

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У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Для меня абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес, поскольку, когда я с ним дрался, у меня было три пояса. Я завоевал титул WBC в бою с Люком Кэмпбеллом.

Лопес победил в нашем поединке и забрал у меня три пояса. Четвертый титул принадлежал ему. Так что он, несомненно, абсолютный чемпион мира. Чемпионство Дейвин Хейни - это политика WBC", - цитирует Ломаченко Fightnews.

В бою за абсолютное чемпионство в легком весе Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу единогласным решением судей: 112-116, 111-117, 109-119.

Следующий свой поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Канатани. Бой запланирован на 26 июня в США. Теофимо Ломес сразится с Джорджоем Комбососом.

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