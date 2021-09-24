Ломаченко назвал следующего соперника и дату поединка

Василий Ломаченко потерял все свои пояса. Фото: https://www.instagram.com/lomachenkovasiliy

Следующим соперником бывшего чемпиона в легком весе Василия Ломаченко станет ганец Ричард Комми.

Реванша против Теофимо Лопеса пока не будет.

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"Мой следующий бой состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против Ричарда Комми. Конечно, я хочу реванш с Лопесом, но никто не знает, потому что сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра опять говорят "да". Мы не знаем.

К тому же у них есть бой. Лопес сразится в начале октября с Джорджем Камбососом. Я думаю, после этого мы узнаем", - сказал Ломаченко в комментарии Fightnews.info/ iFL TV.

В июне 2021 года Ломаченко нокаутировал японца Масаеши Накатани в девятом раунде. Для украинца этот поединок стал первым после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.

Комми - бывший обладатель пояса IBF в легком весе. В декабре 2019-го Ричард проиграл нокаутом Теофимо Лопесу. Последний бой ганец провел в феврале 2021 года, нокаутировав Джексона Маринеза.