Ломаченко и Лопес подписали контракт на проведение боя

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на объединительный бой.
Бой Ломаченко с Лопесом пройдет в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе, сообщает Top Rank.
В Украине поединок в прямом эфире покажет стриминговий сервис MEGOGO.
Гонорар украинца за предстоящий поединок составит $3,25 млн, американец получит $1,5 млн. Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольства Лопеса, но представителям боксеров удалось все уладить.
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Василий Ломаченко имеет три чемпионских титула. У Лопеса только один. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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