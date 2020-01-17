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пятница, 17 января 2020 09:52

Ломаченко и Лопес договорились о поединке. Где и когда пройдет

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Ломаченко и Лопес договорились о поединке. Где и когда пройдет
Василий Ломаченко сможет в бою с Теофимо Лопесом объединить все чемпионские пояса в своей категории. Фото: Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет в мае бой против Теофимо Лопеса.

Промоутер чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой между его подопечным и американцем Теофимо Лопесом согласован.

"Бой уже согласован, Ломаченко и Лопес дали согласие. Объединительный бой, безусловно, состоится до конца мая. Главным вопросом остается место для встречи. На мой взгляд, поединок должен состояться в Нью-Йорке, на Madison Square Garden, однако у нас есть и другие предложения", – цитирует слова Арума сайт братьев Кличко

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Теофимо Лопес в декабре победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира. Василий Ломаченко последний раз выходил в ринг в конце августа прошлого года, решением судей победив Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

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