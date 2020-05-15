Ломаченко хотят уменьшить гонорар в 4 раза

Василий Ломаченко может получить за победу над Теофимо Лопесом в четыре раза меньшую сумму. Фото: Reuters

Бой между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом может не состояться из-за уменьшения гонорара боксерам.

За бой против американца Ломаченко должен был получить рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере, но пандемия коронавируса изменила все планы, сообщает mixsport.pro.

Правами на бои Василия владеет американская компания Top Rank, которая и выплачивает гонорары Ломаченко. Главным источником доходов Top Rank является продажа медиаправ на свои боксерские шоу. Партнер Top Rank - телевизионный гигант ESPN, который благодаря качественному контенту развивает свою стриминговую платформу ESPN+. Контракт, подписанный в 2018 году, позволил Top Rank генерировать больше прибыли и повысить гонорары своим бойцам.

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Но в последние месяцы ситуация изменилась. ESPN не закупает трансляций у Top Rank, потому что спортивные шоу не проводятся. Контракт телепартнера с промоутерской компанией пересматривается. И это напрямую влияет на гонорары боксеров.

Победитель боя Ломаченко - Лопес должен был заработать $4,5 млн. Сейчас же премиальные составят не более $1,1 млн.

Бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса должен был определить абсолютного чемпиона в легком весе, но из-за пандемии коронавируса поединок перенесли с конца мая на неопределенный срок.