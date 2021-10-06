Ломаченко будет драться с еще одной жертвой Лопеса

Ломаченко и Комми проигрывали Лопесу. Фото: Reuters

Бывший чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок с Ричардом Комми.

Стороны уже согласовали условия боя. Об этом сообщает ESPN.

Встреча именитых легковесов состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Бой возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится на арене Madison Square Garden. Такая дата считается одной из самых привлекательных и престижных в календаре Top Rank.

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Ломаченко в июне 2021-го победил японского боксера Масайоши Накатани нокаутом в девятом раунде. Комми, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. Оба они проиграли в прошлом году чемпиону Теофимо Лопесу.