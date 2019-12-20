Лобановский рассказал о принципах работы, которые за два года вывели команду в полуфинал Лиги чемпионов

В сезоне 1998-1999 "Динамо" под руководством Валерия Лобановского остановилось в шаге от финала Лиги чемпионов

Валерий Лобановский вернулся в "Динамо" в конце 1996 года после работы в Кувейте.

Киевский клуб тогда переживал непростые времена. Если на уровне Украины "Динамо" оставалась командой номер один, то в еврокубках дела шли не лучшим образом. Динамовцы вылетали в первых раундах международных матчей, а потом вообще команда попала под дисквалификацию с еврокубков.

Возвращение в Украину Лобановского было возможностью вернуть международную славу "Динамо", уже на первой пресс-конференции Валерий Васильевич обозначил главные задачи для команды, которая за два года будет в двух шагах от победы в финале Лиги чемпионов.

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Валерий Лобановский был тренером "Динамо" обще 21 год. За это время выиграл дважды Кубок Кубков, Суперкубок Европы. 8 раз чемпиона СССР, 5 раз чемпионат Украины.