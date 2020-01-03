"Ливерпуль" всегда способен потерять чемпионство "- эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 36
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1206
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2097
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2160
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3150
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
12
7
4
12
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Видео
Все видео
Виктор Колотов умер после охоты
Виктор Колотов умер после охоты
Игрок "Брайтона" забил фантастический мяч в ворота "Челси"
Игрок "Брайтона" забил фантастический мяч в ворота "Челси"
Сейв Лунина вошел в топ-10 чемпионата Испании за 2019 год
Сейв Лунина вошел в топ-10 чемпионата Испании за 2019 год
"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"
Во время "битвы в буфете" в лицо Фергюсона бросили пиццу
Во время "битвы в буфете" в лицо Фергюсона бросили пиццу
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1197
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1206
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3150
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 756
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 21:00

"Ливерпуль" всегда способен потерять чемпионство "- эксперт

  Комментировать

34-летний Леон Вургафта - журналист сайта ua-football. соm оценил для Gazeta.ua ситуацию в четырех ведущих европейских футбольных чемпионатах.
ИТАЛИЯ

В "Ювентусе" идет перестройка. Тренер Маурицио Сарри не справляется с ней. Ему уже несколько раз пришлось отказываться от фундаментальных собственных принципов. Специалист признает, что построить "Наполи" в "Ювентусе" невозможно. Как ни странно, в "Ювентусе" очень мало игроков с уникальными достоинствами. Даже Криштиану Роналду модели-2019 не такой. А с обороной команды Сарри всегда испытывали проблемы.

В "Ювентусе" очень мало игроков с уникальными достоинствами. Даже Криштиану Роналду модели-2019 не такой

"Интер". На первый взгляд, жалобы Антонио Конте на травмы и усталость игроков, его столкновения с арбитрами, прессой и даже боссами клуба кажутся выверенной тактикой осадного менталитета. Средствами, которые держат игроков в тонусе. Но "Интер" действительно испытывает проблемы. В построении игры он не лучше, чем "Ювентус". Скамейка запасных короткая и неопытна. А на характере полный сезон протянуть невозможно. Если "Юве" погрузится в кризис еще глубже - появится шанс. Но текущий темп, 42-х очков в 17-ти матчах, миланцы не способны выдержать.

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека смог самоутвердиться в "Роме". Сначала его критиковали за несбалансированность команды, за попытки копировать тактику соперников. Но сейчас он не отступает от своего пути. Поэтому ощущается большая уважение к нему со стороны СМИ и болельщиков. Фонсека построил мощный центр поля - прежде всего, с игроками отбора. Сохраняет принцип "Шахтера" - как можно чаще смещение фланговых игроков в центр. Он много говорит о сверхважность игры с мячом. В то же время его команда не ищет мяч любой ценой. Она якобы атакующая, но организована и не авантюрная. И поэтому мощная.

Я ожидал отступление "Наполи". Не верил, что слишком спокойный Карло Анчелотти найдет себя в бурлящих городе и клубе. Предполагал, что игроки сядут на голову, а президент выведет из равновесия . Видел, что в последние годы Анчелотти ничего не дал футбола в плане тактики, а его штаб уже работает плохо. В прошлом сезоне он повел команду практически в никуда, полностью разрушив наработки Сарри. Да, я считал, что качество игроков и командный фундамент оставят "Наполи" прочно третьим. Но не скажу, что слишком удивился падению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича

ГЕРМАНИЯ

"Бавария". Не справился уже бывший тренер - Ковач. Кроме того, мюнхенцы откровенно опоздали с поиском замены Ариен Роббен, Франку Рибери, Матс Хуммельс, Жером Боатенг и другим. Даже Филиппу Ламу, хотя он не играет уже два года. Ну и главное - вакуум власти в руководстве. Заключение Ули Хенесс и его смутное возвращения, конечно, не помогли. А Карл-Хайнц Румменигге был первым номером только на поле. "Бавария" банально стояла на месте 3-4 года. И поэтому осталась позади.

"Бавария" опоздала с поиском замены лидеров

Дортмундская "Боруссия" готова к борьбе за чемпионство. Но быть готовым и получить трофей - две большие разницы. "Боруссия" - крайне несбалансированная команда. Только один футболист, который умеет играть в центре атаки - Пако Алькасер, только один, защищается на серьезном уровне, и то немолодой Хуммельс. Слишком неопытная молодежь и слишком старые и постоянно травмированы ветераны. И тренер, который не умеет меняться. В такой ситуации можно быть яркими. Даже очень. Но выигрывать трофеи.

ИСПАНИЯ

"Барселона". Тренер Эрнесто Вальверде покинет пост по окончании сезона. Постарел защитник Жерар Пике. Требовать от Лионеля Месси больше, чем он дает, нецелесообразно. А вот Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и даже Луис Суарес слишком задержались в лидерах команды. В защите сочетание ветеранов и игроков, которые за день до перехода казались недостойными "Барселоны", ожидаемо не дает результат. В центре поля играет Артуро Видаль, который сидит на чемоданах - его хочет "Интер". Суаресу тоже уже несколько лет "покупают" мега замену. Но "Барса" все еще вполне способна взять абсолютно все трофеи. И даже не удивит, если возьмет.

Автор: Рейтер
  "Бавария" опоздала с поиском замены Арьену Роббену и Франку Рибери
"Бавария" опоздала с поиском замены Арьену Роббену и Франку Рибери

Требовать от Лионеля Месси больше, чем он дает, нецелесообразно

"Реал". Кадровая ситуация выглядит лучше, чем в "Барселоне". Молодежь, дублеры компетентные. С другой стороны, и здесь новые имена в защите абсолютно не впечатляют. А вторая каденция Зидана выглядит очередным подтверждением пословицы о двух входы в одну реку. Как по мне, успех Зизу будет зависеть от того, насколько активно он захочет ломать костяк старого состава, насколько активно доверять молодежи. А там есть кому доверять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо попробовать себя в Испании "- эксперт

"Атлетико" притормозил. Это классический случай профессионала, который занимается не своим делом. Диего Симеоне решил перейти с защитного на атакующий футбол. Об этом свидетельствовали и трансферы


Провалом оказались замены уже старых, но в лучшие годы железных защитников - Диего Година, Хуанфрана, Филипп Луиса на Ренан Лоди, Марио Эрмосо, Кирана Триппьер, которые, откровенно говоря, не умеют обороняться. Кроме этого, Симеоне поставил много на 20-летнего Жоао Феликса. Было наивно надеяться, что он сразу заменит Гризманн. В целом создается впечатление, что с июня "Атлетико" руководит кто-то другой. Не Симеоне.

АНГЛИЯ

"Ливерпуль" . Говорят, можно приветствовать его с чемпионством уже. Я в этом случае всегда отвечал "нет". Ведь все помнят, как "Ливерпуль" умеет терять первое место по выигрышных позиций. Также помнят о короткую скамейку запасных команды в обороне и в атаке и о большинстве матчей сезона, в которых подопечные Юргена Клоппа не впечатлили. С другой стороны, трудно спорить с таким гандикапом - 16 очков по потерянным. Особенно, когда "Манчестер Сити" думает о других вещах.

Автор: Рейтер
  Жозе Моуриньо пытается вывести из кризиса "Тоттенхэм"
Жозе Моуриньо пытается вывести из кризиса "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо на посту наставника "Тоттенхэма" отчаянно пытается продемонстрировать, что он изменился, стал более спокойным, более взвешенно, меньше эгоцентристом. Вполне возможно. Последние болезненные удары должны были чем-то научить. Но я не верю, что Жозе способен задержаться надолго и построить что-то вроде "Тоттенхэм" Маурицио Почеттино. Хотя вполне допускаю локальные успехи 3-4 места в АПЛ, четвертьфинал Лиги чемпионов, какой Кубок.

Не верю, что Моуриньо способен задержаться надолго и построить что-то вроде "Тоттенхэм" Маурицио Почеттино

"МЮ" и "Арсенал" уже середняки. Эти клубы выбрали финансовое развитие за счет футбольного. "Юнайтед" попал под влияние агентов и мифов о "сердца", "Арсенал" клюнул на привлекательные игровые идеи и тренера Унаи Эмери, не готового к нему. Оба клуба умудрились

В чемпионате Италии сыграно 17 туров. Лидируют "Ювентус" и "Интер" - 42 очка. Турнир возобновится 5 января. Испания возобновляется сегодня. Там провели по 18 матчей, "Барселона" опережает "Реал" на два пункта. В Германии после 17 туров лидирует "Лейпциг". На два очка меньше у "Боруссии", Менхенгладбах, на четыре - в "Баварии", на семь - в Дортмунд. Зимний перерыв закончится 17 января. В Англии "Ливерпуль" опережает "Лестер" на 13 очков, а "Манчестер Сити" - на 14. Лидер еще предстоит матч в запасе. До конца чемпионата 17 туров, следующий начнется 10 января.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ливерпуль" всегда способен потерять чемпионство "- эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

Самое читаемое
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 36261
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 27766
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 1 Просмотров: 21771
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 19021
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 12645
Спорт
Шевченко встретил Новый год на Барбадосе
Шевченко встретил Новый год на Барбадосе
8
 Просмотров: 333
Команда Джошуа поставила жесткое условие Усику
Команда Джошуа поставила жесткое условие Усику Просмотров: 1107
"Динамо" подписало первого зимнего новичка
"Динамо" подписало первого зимнего новичка Просмотров: 567
Жена лидера "Динамо" показала фото с голой грудью
Жена лидера "Динамо" показала фото с голой грудью Просмотров: 3016
Сопернику украинского боксера Далакяна грозит серьезный штраф
Сопернику украинского боксера Далакяна грозит серьезный штраф Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
7
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
6
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 777
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua