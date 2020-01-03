"Ливерпуль" всегда способен потерять чемпионство "- эксперт

34-летний Леон Вургафта - журналист сайта ua-football. соm оценил для Gazeta.ua ситуацию в четырех ведущих европейских футбольных чемпионатах.

ИТАЛИЯ

В "Ювентусе" идет перестройка. Тренер Маурицио Сарри не справляется с ней. Ему уже несколько раз пришлось отказываться от фундаментальных собственных принципов. Специалист признает, что построить "Наполи" в "Ювентусе" невозможно. Как ни странно, в "Ювентусе" очень мало игроков с уникальными достоинствами. Даже Криштиану Роналду модели-2019 не такой. А с обороной команды Сарри всегда испытывали проблемы.

В "Ювентусе" очень мало игроков с уникальными достоинствами. Даже Криштиану Роналду модели-2019 не такой

"Интер". На первый взгляд, жалобы Антонио Конте на травмы и усталость игроков, его столкновения с арбитрами, прессой и даже боссами клуба кажутся выверенной тактикой осадного менталитета. Средствами, которые держат игроков в тонусе. Но "Интер" действительно испытывает проблемы. В построении игры он не лучше, чем "Ювентус". Скамейка запасных короткая и неопытна. А на характере полный сезон протянуть невозможно. Если "Юве" погрузится в кризис еще глубже - появится шанс. Но текущий темп, 42-х очков в 17-ти матчах, миланцы не способны выдержать.

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека смог самоутвердиться в "Роме". Сначала его критиковали за несбалансированность команды, за попытки копировать тактику соперников. Но сейчас он не отступает от своего пути. Поэтому ощущается большая уважение к нему со стороны СМИ и болельщиков. Фонсека построил мощный центр поля - прежде всего, с игроками отбора. Сохраняет принцип "Шахтера" - как можно чаще смещение фланговых игроков в центр. Он много говорит о сверхважность игры с мячом. В то же время его команда не ищет мяч любой ценой. Она якобы атакующая, но организована и не авантюрная. И поэтому мощная.

Я ожидал отступление "Наполи". Не верил, что слишком спокойный Карло Анчелотти найдет себя в бурлящих городе и клубе. Предполагал, что игроки сядут на голову, а президент выведет из равновесия . Видел, что в последние годы Анчелотти ничего не дал футбола в плане тактики, а его штаб уже работает плохо. В прошлом сезоне он повел команду практически в никуда, полностью разрушив наработки Сарри. Да, я считал, что качество игроков и командный фундамент оставят "Наполи" прочно третьим. Но не скажу, что слишком удивился падению.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича

ГЕРМАНИЯ

"Бавария". Не справился уже бывший тренер - Ковач. Кроме того, мюнхенцы откровенно опоздали с поиском замены Ариен Роббен, Франку Рибери, Матс Хуммельс, Жером Боатенг и другим. Даже Филиппу Ламу, хотя он не играет уже два года. Ну и главное - вакуум власти в руководстве. Заключение Ули Хенесс и его смутное возвращения, конечно, не помогли. А Карл-Хайнц Румменигге был первым номером только на поле. "Бавария" банально стояла на месте 3-4 года. И поэтому осталась позади.

"Бавария" опоздала с поиском замены лидеров

Дортмундская "Боруссия" готова к борьбе за чемпионство. Но быть готовым и получить трофей - две большие разницы. "Боруссия" - крайне несбалансированная команда. Только один футболист, который умеет играть в центре атаки - Пако Алькасер, только один, защищается на серьезном уровне, и то немолодой Хуммельс. Слишком неопытная молодежь и слишком старые и постоянно травмированы ветераны. И тренер, который не умеет меняться. В такой ситуации можно быть яркими. Даже очень. Но выигрывать трофеи.

ИСПАНИЯ

"Барселона". Тренер Эрнесто Вальверде покинет пост по окончании сезона. Постарел защитник Жерар Пике. Требовать от Лионеля Месси больше, чем он дает, нецелесообразно. А вот Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и даже Луис Суарес слишком задержались в лидерах команды. В защите сочетание ветеранов и игроков, которые за день до перехода казались недостойными "Барселоны", ожидаемо не дает результат. В центре поля играет Артуро Видаль, который сидит на чемоданах - его хочет "Интер". Суаресу тоже уже несколько лет "покупают" мега замену. Но "Барса" все еще вполне способна взять абсолютно все трофеи. И даже не удивит, если возьмет.

Автор: Рейтер "Бавария" опоздала с поиском замены Арьену Роббену и Франку Рибери

Требовать от Лионеля Месси больше, чем он дает, нецелесообразно

"Реал". Кадровая ситуация выглядит лучше, чем в "Барселоне". Молодежь, дублеры компетентные. С другой стороны, и здесь новые имена в защите абсолютно не впечатляют. А вторая каденция Зидана выглядит очередным подтверждением пословицы о двух входы в одну реку. Как по мне, успех Зизу будет зависеть от того, насколько активно он захочет ломать костяк старого состава, насколько активно доверять молодежи. А там есть кому доверять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо попробовать себя в Испании "- эксперт

"Атлетико" притормозил. Это классический случай профессионала, который занимается не своим делом. Диего Симеоне решил перейти с защитного на атакующий футбол. Об этом свидетельствовали и трансферы



Провалом оказались замены уже старых, но в лучшие годы железных защитников - Диего Година, Хуанфрана, Филипп Луиса на Ренан Лоди, Марио Эрмосо, Кирана Триппьер, которые, откровенно говоря, не умеют обороняться. Кроме этого, Симеоне поставил много на 20-летнего Жоао Феликса. Было наивно надеяться, что он сразу заменит Гризманн. В целом создается впечатление, что с июня "Атлетико" руководит кто-то другой. Не Симеоне.

АНГЛИЯ

"Ливерпуль" . Говорят, можно приветствовать его с чемпионством уже. Я в этом случае всегда отвечал "нет". Ведь все помнят, как "Ливерпуль" умеет терять первое место по выигрышных позиций. Также помнят о короткую скамейку запасных команды в обороне и в атаке и о большинстве матчей сезона, в которых подопечные Юргена Клоппа не впечатлили. С другой стороны, трудно спорить с таким гандикапом - 16 очков по потерянным. Особенно, когда "Манчестер Сити" думает о других вещах.

Автор: Рейтер Жозе Моуриньо пытается вывести из кризиса "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо на посту наставника "Тоттенхэма" отчаянно пытается продемонстрировать, что он изменился, стал более спокойным, более взвешенно, меньше эгоцентристом. Вполне возможно. Последние болезненные удары должны были чем-то научить. Но я не верю, что Жозе способен задержаться надолго и построить что-то вроде "Тоттенхэм" Маурицио Почеттино. Хотя вполне допускаю локальные успехи 3-4 места в АПЛ, четвертьфинал Лиги чемпионов, какой Кубок.

Не верю, что Моуриньо способен задержаться надолго и построить что-то вроде "Тоттенхэм" Маурицио Почеттино

"МЮ" и "Арсенал" уже середняки. Эти клубы выбрали финансовое развитие за счет футбольного. "Юнайтед" попал под влияние агентов и мифов о "сердца", "Арсенал" клюнул на привлекательные игровые идеи и тренера Унаи Эмери, не готового к нему. Оба клуба умудрились

В чемпионате Италии сыграно 17 туров. Лидируют "Ювентус" и "Интер" - 42 очка. Турнир возобновится 5 января. Испания возобновляется сегодня. Там провели по 18 матчей, "Барселона" опережает "Реал" на два пункта. В Германии после 17 туров лидирует "Лейпциг". На два очка меньше у "Боруссии", Менхенгладбах, на четыре - в "Баварии", на семь - в Дортмунд. Зимний перерыв закончится 17 января. В Англии "Ливерпуль" опережает "Лестер" на 13 очков, а "Манчестер Сити" - на 14. Лидер еще предстоит матч в запасе. До конца чемпионата 17 туров, следующий начнется 10 января.