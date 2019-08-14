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четверг, 15 августа 2019 00:57

"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы

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&quot;Ливерпуль&quot; в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
Жиру заменили ближе к концу второго тайма

"Ливерпуль" выиграл у "Челси" матч на Суперкубок, победив в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончились вничью - 2:2

В начале первого тайма инициативой ожидаемо завладел "Ливерпуль". Давление мерсисайдцев завершилось выходом Салаха под острым углом на ворота Аррисабалаги. Удар в дальний угол голкипер "Челси" парировал.

Лондонцы перехватили инициативу после 20 минуты. Педро прорвался левым флангу и попал в перекладину. Атаки подопечных Лэмпарда становились острее. Большую опасность несли в себе проходы новичка Пулишича. В одном из моментов он отдал прекрасный пас на Жиру и Оливье переиграл запасного голкипера "Ливерпуля" Адриана.

"Челси" мог удваивать преимущество, но арбитр Фраппар отменила гол все того же Пулишича.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Изменился только счет. На сорок восьмой минуте Мане затолкал мяч в сетку, преодолев сопротивление Аррисабалаги. Еще через несколько минут молодой баск спас "Челси" после ударов Салаха и Ван Дейка. Голландец бил наверняка, но Аррисабалага совершил невероятный сейв.

Впоследствии инициатива перешла к аристократам. Они даже забили победный гол, но арбитр отменила взятие ворот из-за офсайда.

Основное время закончилось вничью - 1:1.

Однако на 95 минуте "Ливерпуль" же вышел вперед. Фирмино прорвался по флангу и точно отдал на Мане - 2:1.

Впрочем недолго музыка играла. Голкипер Адриан сбил в своей штрафной форварда "Челси" Абрахама и Жоржиньйо хладнокровно реализовал пенальти - 2:2.

Второй тайм прошел с преимуществом лондонского клуба, но Педро и Абрахам потеряли случаю вывести свою команду вперед.

Серию пенальти точнее выполнили футболисты "Ливерпуля" - 5:4. Ошибся лондонец Абрахам.

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"Ливерпуль" выиграл первый трофей в сезоне 2019-20.

Автор: Юрий СТРИГУН
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