"Ливерпуль" в гостях разнес "Манчестер Юнайтед"

Гол Роналду отменили после просмотра VAR. Фото: Reuters

"Ливерпуль" в центральном матче английской Премьер-лиги разгромил в гостях "Манчестер Юнайтед" - 5:0. Голы забивали Кейта, Диого Жота и трижды Мохаммед Салах.

Гости полностью переиграли хозяев поля. Они дважды забивали дуплетами. Сначала Кейта и Диого Жота сделали счет - 2:0 уже в 13-ой минуте.

Хозяева бросились отыгрываться и на некоторое время отодвинули игру от своих ворот. Однако в конце тайма за дело взялся Салах. Претендент на "Золотой мяч" тоже забил дважды с небольшими интервалами - на 38-ой и 45-ой минутах. На тренера хозяев Сульшера жалко было смотреть, когда он шел в раздевалку.

После перерыва ситуация для хозяев стала еще хуже. Салах издевательски сделал счет - 5:0. Зато красивый гол Роналду был отменен из-миллиметрового офсайда. На этом несчастья для хозяев не завершились. С поля был удален Поля Погба.

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После этой победы "Ливерпуль" вышел на чистое второе место. Команда набрала 21 зачетный балл. На одно очко больше имеет "Челси". "Манчестер Юнайтед" остался на 7 месте. В манкунианцев 14 баллов. Самое крупное поражение "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" нанес 1895 году. Тогда мерсисайдцы обыграли "красных дьяволов" - 7:1.