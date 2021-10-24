"Манчестер Юнайтед" опозорился

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1188
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1467
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5373
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 450
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4005
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3763
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1332
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 531
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4518
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 1260
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1503
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 927
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5418
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 108
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
воскресенье, 24 октября 2021 20:25

"Манчестер Юнайтед" опозорился

  Комментировать
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; опозорился
Гол Роналду отменили после просмотра VAR. Фото: Reuters

"Ливерпуль" в центральном матче английской Премьер-лиги разгромил в гостях "Манчестер Юнайтед" - 5:0. Голы забивали Кейта, Диого Жота и трижды Мохаммед Салах.

Гости полностью переиграли хозяев поля. Они дважды забивали дуплетами. Сначала Кейта и Диого Жота сделали счет - 2:0 уже в 13-ой минуте.

Хозяева бросились отыгрываться и на некоторое время отодвинули игру от своих ворот. Однако в конце тайма за дело взялся Салах. Претендент на "Золотой мяч" тоже забил дважды с небольшими интервалами - на 38-ой и 45-ой минутах. На тренера хозяев Сульшера жалко было смотреть, когда он шел в раздевалку.

После перерыва ситуация для хозяев стала еще хуже. Салах издевательски сделал счет - 5:0. Зато красивый гол Роналду был отменен из-миллиметрового офсайда. На этом несчастья для хозяев не завершились. С поля был удален Поля Погба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" победил "Барселону" в эль-класико

После этой победы "Ливерпуль" вышел на чистое второе место. Команда набрала 21 зачетный балл. На одно очко больше имеет "Челси". "Манчестер Юнайтед" остался на 7 месте. В манкунианцев 14 баллов.

Самое крупное поражение "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" нанес 1895 году. Тогда мерсисайдцы обыграли "красных дьяволов" - 7:1.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Юнайтед" опозорился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Самое читаемое
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 9595
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 7848
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 7704
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 5814
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 5373
Спорт
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
 Просмотров: 693
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
 Просмотров: 234
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
 Просмотров: 270
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
 Просмотров: 351
Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов
Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
2
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
2
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
1
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1
В Украине обнаружили более 23 тыс. больных Covid-19
Голосов: 279
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть