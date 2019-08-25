"Ливерпуль" разбил "Арсенал"

Единственное достижение "Арсенала" – мяч престижа при счете – 0:3

В матче третьего тура чемпионата Англии встречались команды, одержавшие по две победы на старте первенства. "Ливерпуль" победил "Арсенал" 3:1.

Сообщает newsru.co.il

"Ливерпуль": Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Вайналдум (Милнер, 69), Хендерсон, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Роберту Фирмину (Лаллана, 86)

"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Давид Луиз, Папастатопулос, Монреаль, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Обамеянг, Пепе

"Красные" захватили единоличное лидерство, доминируя в этом матче (53% владения мячом, 26:7 по ударам, 5:3 в створ, угловые 6:4). Только при счете 3:0 хозяева сбавили обороты, чем воспользовались "канониры", забившие "гол престижа".



На 41-й минуте "Ливерпуль" подал угловой. Жоэль Матип головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 48-й минуте Александр-Арнольд направил мяч в штрафную. Салах рванулся к воротам. Давид Луис вцепился в его футболку. Египтянин реализовал 11-метровый 2:0. На 58-й минуте Мохамед Салах получил мяч в центре поля, ушел от Давида Луиса, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол 3:0.

На 85-й минуте Лукас Торрейра метров с 12 вогнал мяч в сетку 3:1.

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После трех туров "Ливерпуль" максимум баллов - 9 и лидирует в Премьер-лиге.