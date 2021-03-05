"Ливерпуль" проиграл "Челси"

Мохаммед Салах снова не смог поразить ворота соперника. Фото: Reuters

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Челси". Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 24-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер выбежал один на один, пробросил мяч мимо выскочившего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда.

Единственный засчитанный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушёл от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

"Ливерпуль" в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Челси" (47) — на 4-м месте.

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Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили "Бёрнли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Эвертону" (0:2).