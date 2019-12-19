"Ливерпуль" подписал первого зимнего новичка

Такуми Минамино стал первым японцем в истории "Ливерпуля". Фото: из открытых источников

Японский форвард "Зальцбурга" Такуми Минамино подписал контракт с "Ливерпулем"

Минамино в среду согласовал условия личного контракта с командой Юргена Клоппа и прошел медосмотр. Трансфер завершен - с первого января японец станет игроком "красных". В Англии он будет выступать под привычным 18-м номером, сообщает "Футбол 24"

"Зальцбург" получит за Минамино 7.2 миллионов фунтов. Японец выступал за австрийский клуб с 2015 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 ассистов.

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В текущем сезоне "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ опережая "Лестер" на 9 очков. Команды сыграют между собой 26 декабря. В Лиге чемпионов команда Клоппа встретится в 1/8 финала с "Атлетико".